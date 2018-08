Wenn die Kinder das Haus verlassen: Neuer UPC-Spot von We Love\TBWA

Mama-Service via Smartphone und Tablet

Wien – In der neue UPC-Kampagne erzählt We Love\TBWA von den fast erwachsenen Kindern, die das Haus in Richtung Uni verlassen. Schon bald klingelt das Telefon und die Mama muss via Smartphone und Tablet helfen und da sein.

Ein Radio-Spot greift die starke Bindung ironisch auf: Da will die Tochter gar nicht mehr ins Studentenheim zurück – als Grund entpuppt sich das superschnelle Wlan, das es nur zuhause gibt.

Irene Sagmeister, We Love\TBWA: "Smartphone und Internet sind heute ganz natürliche Familienmitglieder. Das Teilen von persönlich Wichtigem, egal ob groß oder klein, stärkt die Verbindung untereinander. In unserem Spot greifen wir einen Familien-Moment auf, den jeder gut nachvollziehen kann". (red, 28.8.2018)