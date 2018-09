TV-Tipps für Dienstag, 4. September – mit Radiotipps

Kreuz und quer: Amerika unter Waffen (2/2) Für all jene, die sich mehr Kontrolle wünschen, ist klar, dass nur so die immens hohe Zahl an Todesfällen durch Schusswaffen verringert werden kann. Ihre Gegner sehen ihre verfassungsmäßigen Rechte in Gefahr und wehren sich gegen jegliche Form der Kontrolle. Bis 0.15 ORF 2

Der Motivationstrainer Jürgen Höller galt in den 90ern als Star unter den Motivationstrainern. Er hinterzog Steuern und landete im Gefängnis. Seit 2004 ist er frei und hat sich erneut zu einem Selbstoptimierungsguru hochgearbeitet. Für die Dokumentation begleiteten ihn Julian Amershi und Martin Rieck eineinhalb Jahre bei seiner Seminar Tourne – ein anderer Einblick in unsere Leistungsgesellschaft. Bis 0.15 , ARD

Haus aus Sand und Nebel (House of Sand and Fog, USA_2003, Vadim Perelman)

Die Höhle der Löwen In der ersten Folge der fünften Staffel will unter anderem der 20-Jährige Tobias 100.000 Euro für seinen eigens entwickelten Staubsaugeraufsatz. Mit Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Georg Knopfler. Bis 23.05, VOX

Radio-Tipps von 4. September



13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Vom Wachsen und Schrumpfen. Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung Zu Gast ist der Professor für angewandte Statistik an der WU Wien, Wolfgang Lutz. Lutz ist unter anderem wissenschaftlicher Direktor des Vienna Institute of Demography (VID). Bis 13.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal Panorama: Reportage vor der Parlamentswahl am 9. September Schweden gilt als Vorzeigedemokratie. Doch die Schweden klagen über steigende soziale Ungleichheit, haben Angst vor steigender Kriminalität und diskutieren spätestens seit 2015 über Integration und Abschiebung. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Zündfunk: Wo ist zuhause, Mama? Auf ein Stück Kuchen mit Hasnain Kazim Der Journalist und Autor wurde 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer geboren. Seit 2004 schreibt er für den Spiegel, derzeit als Korrespondent in Wien. In dem Podcast mit Shahrzad Osterer geht es um Fremdsein und dazugehören. Bis 20.00, Bayern 2 und unter bayern2.de/zuendfunk

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Gegenöffentlichkeiten in Russland Über Dichter, Sänger und Musiker der Untergrund und Gegenkultur in Russland, die weit weniger bekannt sind als politische Gegner Jelzins und Putzins. Bis 19.30, Ö1

20.00 LITERATUR

Reading Circle: The Happy Prince In der Sendung werden The Life of Oscar Wilde von Hesketh Pearson, der Film The Happy Prince von Rupert Everett diskutiert. Bis 21.00, Radio Freirad 105.9 Im Raum Innsbruck und auf freirad.at

23.03 MAGAZIN

Zeitton Londoner Uraufführung von Lessons in Love in Violence von George Benjamin. Mit Edward Stephane Degout, Barbara Hannigan. Bis 0.00, Ö1 (Nadine Zeiler, 4.9.2018)