Verkaufszahlen: Huawei in Österreich weit vor Apple

Chinesischer Handy-Hersteller will 2019 weltweiter Marktführer sein

Der weltweite Smartphonemarkt ist in Bewegung. Laut aktuellen Zahlen der Marktforscher von Gartner hat Huawei im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals Apple vom 2. Platz in der Branche verdrängt. Das Unternehmen hat seinen Marktanteil mit fast 50 Millionen verkauften Geräten auf 13,3 Prozent ausgebaut. Apple kam demnach auf 11,9 Prozent. Samsung steht mit 72,3 Millionen veräußerten Smartphones weiterhin an der Spitze des Marktes.

foto: screenshot Die Zahlen von Gartner.

Huawei auch in Österreich vor Apple

Auch in Österreich hat Huawei Apple eingeholt. Laut aktuellen Verkaufszahlen, die dem STANDARD vorliegen, hält das Unternehmen einen Marktanteil von 28 Prozent, der von Apple liegt bei 18 Prozent. Marktführer ist – mit 39 Prozent – Samsung. Huawei hat vor wenigen Wochen angekündigt, dass man schon im kommenden Jahr Samsung weltweit überholen will. Allerdings fällt der US-Markt für den chinesischen Anbieter aus, nachdem Geheimdienste vor der Nutzung von Huawei-Handys warnten. (sum, 29.8. 2018)