TV-Tipps für Freitag, 31. August

Jack Ryan, Das unbekannte China, Schöne, heile Welt, Notting Hill, The Look of Love – Das Geschäft mit dem Sex, Sleepless in New York – mit Radio-Tipps

PATRIOT IN SERIE

Jack Ryan Der Ex-Marine Jack (John Krasinski) ist als Analyst bei der CIA eher im Büro als bei Außeneinsätzen zu finden. Als er über verdächtige Geldtransfers stolpert, muss er seinen Schreibtisch verlassen – es beginnt eine Hetzjagd gegen den Terror, durch Europa und den Mittleren Osten. Acht Folgen auf Amazon Prime.

16.15 REPORTAGE

Das unbekannte China Drei Folgen am Stück beschäftigen sich mit unbekannten, alten Traditionen und Bräuchen – beispielsweise Binnenschiffen oder Büffelkämpfen. Bis 18.30, 3sat



18.30 MAGAZIN

Konkret: Wo 365 Tage Weihnachten ist Eine Unternehmerin in Wien bietet das ganze Jahr lang Weihnachtsdeko an. Bis 18.51, ORF 2



19.40 REPORTAGE

Re: Gute Windkraft, böse Windkraft – Zwei Dörfer und der Ökostrom Ein Windparkbetreiber und ein Anrainer be richten über ihre Erfahrung mit der sauberen Energie für Deutschland. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKÖMODIE

Schöne, heile Welt (D 2018, Gernot Krää) Willi (Richy Müller) beschwert sich gerne. Weil er nicht für einen Hungerlohn arbeiten will, lebt er lieber von Hartz IV und stockt durch Schwarzarbeiten als Elektriker auf. Die Begegnung mit einem afrikanischen Flüchtlingsjungen (N’Tarila Kouka), den Willi kurzerhand "Franz" nennt, verändert sein Leben – statt Zuschüssen denkt er jetzt darüber nach, wie er die Abschiebung von Franz’ Familie verhindern kann. Dem Regisseur gelingt zu dem aktuellen Thema die richtige Mischung aus Kitsch und Tristesse. Bis 21.45, Arte

20.15 ROMANTIK

Notting Hill (GB/ USA 1999, Roger Mitchell) William Thacker (Hugh Grant) lebt ein beschauliches Leben als Leiter einer kleinen Buchhandlung im Londoner Stadtteil Notting Hill. Mit der Ruhe ist es vorbei, als eines Tages die Hollywoodgröße Anna Scott (Julia Roberts) in seinem Laden auftaucht und sich eine Romanze zwischen den beiden entwickelt. Konventioneller Romanzenstoff, der durch die Harmonie zwischen Grant und Roberts sowie einem flotten Drehbuch mit viel Witz dann doch sehenswert ist.

Bis 22.45, ATV

21.00 MAGAZIN

Makro: Big Data im Gesundheitsbereich In Deutschland stieß die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte auf Widerstand. Die Sendung geht der Frage nach, ob Schweigepflicht und Vertraulichkeit Fortschritt hemmen.

Bis 21.30, 3sat

22.25 BIOPIC

The Look of Love – Das Geschäft mit dem Sex (The Look of Love, GB/USA 2013, Michael Winterbottom) Paul Raymond eröffnet 1958 einen als Bar getarnten Stripclub im prüden Nachkriegs england. In den 1990er-Jahren galt der Inhaber mehrerer Clubs, Immobilien und Magazinen als reichster Mann Englands. Winterbottom hat das Leben Raymonds verfilmt, der geschäftlich alles erreichte, aber im Privaten scheiterte – sehr zum Vergnügen der eng lischen Yellow Press. Bis 0.03 , 3sat



0.15 HERZSCHMERZDOKU

Sleepless in New York Liebeskummer ist ein emotionaler Ausnahmezustand – Verzweiflung und ungeahnte Krea tivität liegen nahe beieinander. Viele Werke der Musik, Kunst und Literatur sind aus diesem niederschmetternden Gefühl entstanden, das Betroffene vor allem nachts nicht zur Ruhe kommen lässt. Bis 1.45, Arte