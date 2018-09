Diese Spielfiguren waren bei Videospielen einfach viel zu stark

vini64

Stachi-Panzer bei "Mario Kart"

Bei diesem übermächtigen Element handelt es sich nicht um eine Spielfigur, sondern um eine Item, das man bei Mario Kart aufheben und gegen Gegner verwenden kann. In Mario Kart 64 trat der Stachi-Panzer erstmals in Erscheinung, seither ist er unter Spielern der populären Arcade-Rennserie verhasst. Der Grund: Als Führender wird man davon immer getroffen und fällt in den meisten Fällen um mindestens einen oder zwei Plätze zurück. Kurz vor Rennende ist dies besonders frustrierend.