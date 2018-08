"The Big Bang Theory": Werden Ihnen die Nerds abgehen?

Ist es für Sheldon, Leonard, Penny und die anderen Serienfiguren Zeit zu gehen, oder hätten Sie es noch eine Weile mit Ihnen gut ausgehalten? Teilen Sie Ihre Meinung im Forum!

Sheldon Cooper sagte einst über eine andere Serie: "Sie haben die Qualität, Staffel um Staffel kontinuierlich gesenkt, bis wir dankbar waren, dass es vorbei war." Nun ist es auch bald mit der US-Sitcom über die jungen Wissenschafter zu Ende – die zwölfte Staffel soll die letzte werden. Den Fans wurde von den Serienmachern ein "episches kreatives Ende" versprochen. Eine Ankündigung, die auch STANDARD-User zu kreativen Höchstleistungen anspornt:

Es wird also Zeit, Adieu zu sagen, wenn auch wehmütig – so wie dieser User:

Anders sieht das ein Kommentator der Plattform "Heise". Es sei gut, dass die Serie ein Ende finde, heißt es da, unter anderem mangele es an Tiefgang, die Charaktere seien platt und klischeehaft. Dem wird im STANDARD-Forum allerdings stark widersprochen. Tiefgang brauche es bei einer Sitcom gar nicht, so dieser User:

Auch dass Nachbarin Penny als dumm dargestellt werde, will ein User so nicht stehen lassen:

Das Problem mit der Serie liege ganz woanders, so dieser User:

Werden Sie die "Big Bang Theory" vermissen?

War es an der Zeit, sich zu verabschieden, oder hätten Sie den Weg der Nerds, männlich wie weiblich, gern noch weiterverfolgt? Welchen der Serienfiguren mochten Sie am liebsten? Welche Szene war am lustigsten? Und was fanden Sie an der Serie problematisch? (aan, 30.8.2018)