LG präsentiert sein erstes Smartphone mit Android One

Verspricht deutlich flottere Updates, als die Nutzer von dem Hersteller gewohnt sind – aber auch Hardware aus dem Vorjahr

Das Smartphone-Business von LG ist schon einmal besser gelaufen: In den vergangenen Jahren war man nicht nur mit erodierenden Marktanteilen sondern auch mit wachsender Kritik an der Softwareausstattung der eigenen Smartphones konfrontiert. Vor allem die zuletzt reichlich unzuverlässige Auslieferung mit Updates stand dabei im Fokus.

Android One

Nun experimentiert LG mit einem anderen Weg: Mit dem LG G7 One stellt der südkoreanische Hersteller erstmals ein Smartphone mit Android One vor. Dabei handelt es sich um eine weitgehend unveränderte Variante von Googles Betriebssystem, die in direkter Kooperation mit dem Android-Entwickler gestaltet wird. Damit geht einher, dass über einen Zeitraum von drei Jahren monatliche Sicherheitsaktualisierungen sowie zwei große Plattform-Updates versprochen werden.

Etwas irreführend ist allerdings der Name des Geräts gewählt, klingt es doch so als würde es sich hierbei um einen direkten Ableger des aktuellen Topmodells – des LG G7 ThinQ – handeln. Dem ist aber nicht so: So kommt hier als Prozessor der Snapdragon 835 zum Einsatz, und damit der letztjährige Topchip von Qualcomm – und nicht der aktuelle. Als Bildschirm wird ein 6,1-Zoll IPS Display mit Ausschnitt an der Oberseite dargeboten, dessen Auflösung bei 3120 x 1440 Pixel liegt. Das RAM umfasst 4 GB, der lokale Speicherplatz liegt bei 32 GB, kann aber mittels MicroSD-Karte ergänzt werden.

Gerade für diese Baugröße fällt der Akku mit seinen 3.000 mAh sehr klein aus. Die Kamera wird mit 16 Megapixel (f/1,6) angegeben, an der Vorderseite gibt es einen 8-Megapixel-Sensor. Kopfhörerstecker und Fingerabdruckscanner sind ebenfalls vorhanden. Als Software wird zunächste Android 8.1 geliefert.

LG G7 Fit

Parallel dazu gibt es noch ein zweites neues Smartphone von LG, das G7 Fit. Dieses wird allerdings wieder mit dem LG UX ausgeliefert, hat also keine vergleichbaren Update-Versprechen. Dies wäre auch äußerst überraschend, verwendet man hier doch einen Snapdragon 821, also einen bereits zwei Jahre alten Prozessor, für den Qualcomm wohl schon kommendes Jahr den Support einstellt.

Informationen zu Preis und Verfügbarkeit der beiden Smartphones gibt es derzeit noch nicht. Diese will das Unternehmen in den nächsten im Rahmen eines Presseevents auf der IFA nachreichen. (apo, 28.8.2018)