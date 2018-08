Pixel 3: Googles Smartphones sollen am 9. Oktober vorgestellt werden

Bei einem Launch-Event in New York – Auch zahlreiche andere Hardware erwartet

Zumindest über eines der beiden kommenden Smartphones von Google ist eigentlich schon alles bekannt: Zum Pixel 3 XL sind in den vergangenen Tagen immer neue Details durchgesickert. Der Grund dafür: Am Schwarzmarkt wurden offenbar gestohlene Prototypen verkauft, und hier dürften auch einige Tech-Blogger zugeschlagen haben.

Termin

Bleibt als zentrale Frage noch übrig: Wann – und wo – wird es die neuen Smartphones zu kaufen geben? Das lässt sich derzeit zwar noch nicht sagen, zumindest ist nun aber klar, wann es Aufklärung in diese Richtung geben wird: Am 9. Oktober soll das Pixel 3 (XL) im Rahmen eines Launch-Events in New York City präsentiert werden, dies erwähnt Bloomberg-Autor Mark Gurman via Twitter.

Erwartungen

Google dürfte den Event aber nicht bloß für zwei Smartphones nutzen, in den letzten Wochen waren viele Hinweise auf andere neue Hardware durchgesickert. So könnte es dieses mal sogar zwei neue Pixelbooks geben, wobei eines ein Convertible werden soll – also ein Tablet mit externer Tastatur. Auch dass Google an einem eigenen smarten Lautsprecher, einer Pixel Watch sowie der nächsten Generation der smarten Kopfhörer Pixel Buds arbeitet, war zuletzt zu vernehmen. (apo, 28.8.2018)