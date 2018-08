Michael Jackson zum 60.: Ein Blumenstrauß aus Videos

motown today

Michael Jackson ist im Volksschulalter, als seine Karriere 1964 mit The Jackson 5 beginnt. Fünf Jahre später wird die Gruppe beim legendären Motown-Label unter Vertrag genommen und feiert ihren Durchbruch. Mit dem Hit "I Want You Back" gastieren die fünf Brüder 1969 in der "Ed Sullivan Show". Leadsänger und eindeutiger Star der Formation: Michael Jackson.