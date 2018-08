Xiaomi Poco F1 kommt mit Kampfpreis nach Europa

Günstigste Ausgabe bereits um 329 Euro zu haben – noch kein Starttermin für Deutschland und Österreich

Mit dem Poco F1 eröffnet Xiaomi eine neue Schlacht am Markt für günstige Highend-Smartphones. Das kürzlich vorgestellte Smartphone ist faktisch eine etwas abgespeckte Variante des aktuellen Flaggschiffs Mi 8 in Kunststoffhülle und wird in Indien umgerechnet 260 Euro kosten. Auch ein Verkauf in Europa wurde angekündigt.

Preislich wurde von vielen ein Verkaufspreis von rund 400 Euro erwartet, womit sich das Handy direkt mit dem Honor 10 messen würde. Dem ist aber nicht so. Nun ist der Verkaufspreis für Spanien und Frankreich durchgesickert, wo man das Handy ab 30. August bestellen kann. Und er liegt deutlich niedriger.

Am Preisniveau des OnePlus 2

Um 329 Euro und 369 Euro wird das Handy in seinen zwei Speichervarianten (64 und 128 GB mit jeweils sechs GB RAM) zu haben sein. Damit kostet es sogar weniger, als das einst von OnePlus als "Flaggschiffkiller" titulierte OnePlus 2 vor drei Jahren, das mit 339 und 399 Euro bepreist wurde.

Einen Starttermin für europäische Märkte abseits von Spanien und Frankreich gibt es noch nicht. Es ist aber anzunehmen, dass das Poco F1 per Import bald auch den Weg in hiesige Gefilde finde. Dass das Gerät in den kommenden Monaten offiziell Österreich kommt, wäre nicht verwunderlich. Seit Mai hat Xiaomi mit einem Store in der SCS eine Präsenz, die künftig auch ausgebaut werden soll.

Flotte Performance, aber kein NFC

Das Poco F1 bringt ein 6,18 Zoll-Display mit, darunter werkt der aktuelle Snapdragon 845. Die Kamera soll mit einem 12- und 5-Megapixel-Dualsystem dem Mi 8 entsprechen, die Frontkamera arbeitet mit 20 Megapixel. Der Quickcharge-kompatible Akku bringt mit 4.000 mAh nominell sogar mehr Kapazität mit, als das Mi 8 und im Gegensatz zu diesem gibt es auch einen 3,5mm-Stecker für konventionelle Kopfhörer.

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff statt der üblichen Metall-Glas-Kombination im Premiumbereich. Eingespart hat Xiaomi allerdings das NFC-Modul. Im Test des Poco F1 hat lobt Android Authority Display und Performance, zeigt sich aber etwas enttäuscht von der Kamera. Diese arbeite "solide, aber nicht überragend", was für den Preisbereich "fair" sei, aber angesichts der hehren Versprechungen des Herstellers enttäusche. Vorinstalliert ist Xiaomis eigen Android-Adaption MIUI 9.6 auf Basis von Android 8.1 "Oreo", jedoch bringt es einen angepassten Launcher mit adaptierter Oberfläche mit. (gpi, 28.08.2018)