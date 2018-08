Indie Arena Booth 2018: Die Indie-Hits der Gamescom

gamespot trailers

Endlich stellt auch ein atmosphärischer Trailer das Spiel ukrainischer Entwickler richtig gut vor: The Sinking City ist ein "Investigation Thriller", in dem Spielerinnen und Spieler in einer riesigen, offenen Spielewelt auf der Spur düsterer Mysterien im Stil H.P. Lovecrafts sind. Am 21. März 2019 soll es so weit sein, auf der Gamescom gab es schon Vorab Einblick in die düstere Stadt Oakmont.