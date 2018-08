Schriftstellerin Theodora Bauer neue Moderatorin von "Literatour" auf Servus TV

Sie reist abwechselnd mit Alfred Komarek mit dem Bücherbus durch Österreich. Erster Gast ist am 6. September Krimiautor Thomas Raab

Die Schriftstellerin Theodora Bauer ("Das Fell der Tante Meri", "Chikago") wird ab 6. September neue Moderatorin der ServusTV-Sendung "Literatour". Abwechselnd mit Alfred Komarek wird die Autorin mit dem Bücherbus durch Österreich reisen.

foto: servus tv Theodora Bauer und Thomas Raab.

Als ersten Gast begrüßt Bauer Krimiautor Thomas Raab, mit dem sie über sein neues Buch "Walter muss weg" spricht. Außerdem spricht sie in der Sendung am 6. September (23.25 Uhr) mit Bodo Hell, Wortkünstler und Senner am Dachstein. (red, 28.8.2018)