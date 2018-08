US Open: Thiem startet souverän, stolzes Comeback von Williams

Beim Tennis der Herren siegte der Niederösterreicher gegen Mirza Basic – Auch Serena Williams schafft den Aufstieg

New York – Nach den Unsicherheiten der vergangenen Wochen wegen einer Viruserkrankung hat sich Dominic Thiem am Montagabend (Ortszeit) in New York wieder ganz stark zurückgemeldet. Der 24-jährige Niederösterreicher, der bei den US Open als Nummer 9 gesetzt ist, zog in der auf den Grandstand verlegten Erstrundenpartie gegen den Bosnier Mirza Basic souverän in nur 90 Minuten mit 6:3,6:1,6:4 in Runde zwei ein.

In dieser trifft der French-Open-Finalist nun am Mittwoch auf den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP-31.). Letzterer hatte sich gegen den Usbeken Denis Istomin ebenfalls in drei Sets durchgesetzt. Thiem führt im Head-to-Head mit Johnson 2:1.

"Das war wirklich eine super Partie. Sicher meine beste Erstrundenpartie bei einem Grand Slam, die ich bis jetzt gespielt habe", konstatierte Thiem am späten Abend in den Katakomben des Arthur Ashe Stadiums zufrieden.

Auch die aus der Babypause zurückgekehrte US-Tennisstar Serena Williams schaffte den Aufstieg. Sie siegte 6-4 6-0 in der Erstrundenpartie gegen Magda Linette.

Die Ergebnisse im Überblick:

DAMEN – 1. Runde: Julia Görges (GER-9) – Anna Kalinskaja (RUS) 6:2,6:7(5),6:2 Serena Williams (USA-17) – Magda Linette (POL) 6:4,6:0 Victoria Asarenka (BLR) – Viktoria Kuzmova (SVK) 6:3,7:5 Carina Witthöft (GER) – Caroline Dolehide (USA) 6:3,7:6(6) Ana Bogdan (ROU) – Marie Bouzkova (CZE) 6:4,6:2 Sofia Kenin (USA) – Madison Brengle (USA) 6:0,4:6,7:6(4)

HERREN – 1. Runde: Dominic Thiem (AUT-9) – Mirza Basic (BIH) 6:3,6:1,6:4 Kevin Anderson (RSA-5) – Ryan Harrison (USA) 7:6(4),5:7,4:6,6:3,6:4 Stefanos Tsitsipas (GRE-15) – Tommy Robredo (ESP) 6:3,7:6(1),6:4 Steve Johnson (USA) – Denis Istomin (UZB) 6:3,7:6(6),6:3 Denis Kudla (USA) – Matteo Berrettini (ITA) 6:4,7:5,6:2 Daniil Medwedew (RUS) – Jewgenij Donskoj (RUS) 7:5,6:4,6:2 (APA, Reuters, 28.8.2018)