Landbauer kehrt laut Strache in den Landtag zurück

FPÖ-Historikerkommission soll Zwischenbericht liefern

Wien – Glaubt man FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, ist eine Rückkehr Udo Landbauers in die Politik fix: "Er wird wieder in den Landtag gehen", sagte Strache beim ORF-Sommergespräch am Montagabend. Zuvor hatte es von den niederösterreichischen Freiheitlichen geheißen, man suche noch das Gespräch mit dem Ex-Politiker, ob er denn zurückkehren wolle.

Ob Landbauer auch die Rolle des Klubobmanns übernehmen wird, sagte der Viezkanzler nicht. Er sieht Landbauer nach der Affäre rund um Liederbücher mit antisemitischen Texten in seiner Burschenschaft vollständig rehabilitiert, nachdem die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Mitglieder des Männerbunds eingestellt hat.

"Vorwürfe auf den Tisch legen"

Die Historikerkommission, die die blaue Parteigeschichte aufarbeiten soll, wird nach Angaben Straches noch dieses Jahr einen Zwischenbericht vorlegen. In einem weiteren Schritt soll sie dann auch "Kritiker und Organisationen, die uns kritisch gegenüberstehen" einladen, ihre "Vorwürfe auf den Tisch zu legen".

Als "schäbig" bezeichnete Strache die Kritik an Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), weil sie auf ihrer Hochzeit vor dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Knicks gemacht hatte: "Es waren ja wundervolle Bilder."_Die Kosten für den Polizeischutz Putins seien völlig normal und zumal eine gute Investition, argumentierte Strache: "Das war Werbung."

Seinen blauen Innenminister Herbert Kickl sieht Parteichef Strache in der gegenwärtigen Aufregung um das Bundesamt für Verfassungsschutz schuldlos: "Wir haben den besten Innenminister der Zweiten Republik". (sefe, 27.8.2018)