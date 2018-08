Expertin entschuldigt sich für "Kokosöl ist das reine Gift"

Harvard-Professorin Karin Michels bedauert zugespitzte Formulierung

Nach der Aufregung folgt die Entschuldigung: Harvard-Professorin Karin Michels hat vergangene Woche durch einem Vortrag über Kokosöl und andere "Superfoods" für Aufsehen gesorgt. Michels, die das Institut für Prävention und Tumor-Epidemiologie an der Uni Freiburg leitet, sagte in dem Vortrag unter anderem: "Kokosöl ist das schlimmste Lebensmittel, das man überhaupt essen kann" und "Kokosöl ist das reine Gift".

universitätsklinikum freiburg

Nun hat sie sich in einem am Montag veröffentlichten Statement entschuldigt: "Der Satz 'Kokosöl ist das reine Gift' ist pointiert und zugespitzt. Es fiel im Rahmen eines öffentlichen Vortrags für die allgemeine Bevölkerung. Er hat zu einer großen Diskussion geführt. Frau Prof. Michels Absicht war nicht, Menschen zu verunsichern, sondern zu informieren. Für die unglückliche Wortwahl möchte sie sich an dieser Stelle entschuldigen." (red, 27.8.2018)