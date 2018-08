Die Liebe in Zeiten der Wandlung

foto: netflix

Mit dieser Strategie bringt Netflix zwar nichts bahnbrechend Neues hervor, liefert aber trotzdem in beständiger Qualität. In The Innocents überzeugen zwar die beiden Hauptdarsteller Sorcha Groundsell und Percelle Ascott und die Kulisse aus englischer Landschaft und norwegischen Fjorden. Nur der Plot will nicht so richtig funktionieren.

Denn Hania Elkington und Simon Duric, der auch für "The Crown" und "Black Mirror" schrieb, erzählen The Innocents allzu langsam – und bemühen sich oft zu sehr, emotional zu sein. Dabei entsteht teilweise eine unfreiwillige Komik. Wenn etwa Harry nach Junes Verwandlung beim Getränkeautomaten eine Dose hinunterfällt und ein Sandwich in der Maschine stecken bleibt, ist der schwermütige Indiefolk mit anschließender Solo-Schluchzszene im Auto zu viel des Guten.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Autoren in der (unbestätigten) Staffel zwei innovativeres Storytelling trauen. (Philip Pramer, 28.8.2018)