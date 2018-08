Wie gut kennen Sie Michael Jacksons Hits?

Können Sie bei den Songs des King of Pop mitsingen? Und wie gut kennen Sie seinen Werdegang? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Am 29. August wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Von Gary, Indiana, aus, hat er es über die "Jackson Five" schließlich mit einer unvergleichbaren Solokarriere zum erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten gebracht. Lieder wie "Thriller", "Billie Jean" oder "Black or White" sind fest im kollektiven Musikgedächtnis verankert. "In seiner unwiederbringlichen kommerziellen wie künstlerischen Blüte kann man Michael Jackson für alle Zeiten nichts mehr vormachen", so Christian Schachinger einst im Nachruf auf den Musiker. Viele Fans begleitete er durch die Jugendjahre, bereicherte lange Nachmittage mit ausgefeilten Musikvideos und sorgte für unvergessliche Konzerterlebnisse.

Doch wie gut kennen Sie sich mit dem Werdegang und den Hits des King of Pop aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Was verbinden Sie mit der Musik Michael Jacksons? Haben Sie Ihn auch live erlebt? Teilen Sie Ihre Erinnerungen im Forum! (aan, 29.8.2018)