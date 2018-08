Bayern und Schalke über Rudy-Wechsel einig

Deal laut Bayern-Vorstand Rummenigge vollzogen – Medizincheck auf Schalke noch offen

Gelsenkirchen – Bayern München hat einem Wechsel von Teamspieler Sebastian Rudy zu Ligakonkurrent Schalke 04 zugestimmt. Das bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf einem Medientermin am Montag in München am Rande des Abschiedsspiels von Bastian Schweinsteiger. Der Deal sei vollzogen, bestätigte Rummenigge. Rudy müsse nur noch den Medizincheck auf Schalke erfolgreich absolvieren.

"Das war der logische Schritt von ihm", sagte Rummenigge zum Wechsel Rudys. Als Ablösesumme soll der Arbeitgeber der ÖFB-Legionäre Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf für den 28-jährigen demnach rund 16 Millionen Euro bezahlen. Dem Vernehmen nach hatte sich auch RB Leipzig lange um eine Verpflichtung Rudys bemüht, zuletzt aber davon Abstand genommen. (APA, dpa, 27.8.2018)