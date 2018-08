Zerrissenes Geld im Wert von mehreren Hundert Euro in Schwaben gefunden

Geldscheine offenbar weggeworfen

Berlin – Die Polizei in Schwaben in Deutschland rätselt über die Herkunft zahlreicher zerrissener Geldscheine. In den vergangenen Wochen seien in Streifen gerissene Banknoten im Wert von mehreren Hundert Euro gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei handle es sich um echte Banknoten, die offensichtlich weggeworfen wurden.

Gefunden wurden die Scheine auf Waldwegen in verschiedenen Ortsteilen von Marktoberdorf (Ostallgäu). "Da muss einem das Geld schon wenig wert sein. Dass man einfach so mehrere Hundert Euro zerreißt, ist schon echt seltsam", kommentierte die Polizei.

Die Geldscheine befinden sich jetzt beim Fundamt der Stadt Marktoberdorf. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Besitzer oder Verursacher der Funde, aber auch zum Grund der Entsorgung. Die Recherchen, ob die Nummern der Geldscheine bereits aus früheren Fällen registriert sind, dauern an. (APA/dpa, 27.8.2018)