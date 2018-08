Neue Alben von Binder & Krieglstein, Lime Crush und Love Good Fail

Schmolllippiger Synthie-Pop, charmanter Punk und ein Souverän aus Graz

Binder & Krieglstein: "Trommeln der Nacht"

Elf durchwegs grandiose Tracks umfasst das neue Album von Binder & Krieglstein. Trommeln der Nacht lautet der partytaugliche Titel, der Opener überträgt ihn mit Danser ins Französische. Satt zwischen Soul und House und schubladenfreien Grooves flotierend, widmet sich der der Grazer prächtigem Unfug wie Wurst, formuliert in Pedalist ein Manifest für das Radfahren und überschreitet lediglich in einem Song, in Hey Lord, die Grenze zur Karikatur. Der Rest sind Songs, deren Ideenreichtum B&K nur den Geboten der Eleganz und der Stringenz unterordnen. Das klapp vor züglich. Hinten raus, vorn wieder rein.

rbkfeatdominikraab Lovely von Binder & Krieglstein.

***

Lime Crush: "Sub Divide"

Andy Dvořák wagt sich mit der Band Lime Crush ans Album format. Sonst veröffentlicht er auf seinem Label Fettkakao meist Singles in familiären Auflagen. Bei Lime Crush sitzt er selbst am Schlagzeug und treibt auf Sub Di vide den beherzten Gitarrenschrammelrock der Band an: mit Arsch bombe rein in den Song, nach zwei Minuten wieder raus. Weltberühmte Gäste wie Calvin Johnson sind mit dabei, meist beißen sich Nadya Buyse oder Nicoletta Hernandez durch Songs wie Never, das von der Realität überholte Pizza bleibt oder Graveyard. Die Klasse von 1979 charmant revisited. Auf grauem Vinyl only.

theyshootmusic Lime Crush. Eine Studioversion dieses Songs beschließt das Album Sub Divide.

***

Love Good Fail: "We Met At Night"

Der heimische Dreier erzählt bereits mit seinem Bandnamen eine kleine Geschichte: Love Good Fail – das klingt nach Trennungsschmerz nach einem One-Night-Stand und ergießt sich in schmolllippigen Synthiepop-Songs. Bekenntnisreich heißt das Album We Met at Night und klingt wie am Ende einer solchen aufgenommen. Ein wenig ermattet, aber noch genug Willen im Partykörper, um sich ein paar ergreifende Melodien abzuringen. Der Gesang klingt stellenweise etwas blutleer, wie um nicht zu sehr zeigen, wie sehr ihm das Fail ans Herz geht. Den Groove klebt man wie ein Pflaster auf die leidende Pumpe.

seayou records Love Good Fail: Herzwehweh wegen eies Poolboys.

(Karl Fluch, 28.8.2018)