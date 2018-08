HBO-Trailer mit ersten Bildern der letzten "Game of Thrones"-Staffel

Der US-Sender veröffentlichte eine Vorschau auf seine Produktionen 2019 – Spekulation über Starttermin der achten Staffel

Der US-Sender HBO hat soeben einen kurzen Film veröffentlicht, der seine Serien für das kommende Jahr präsentiert. Gezeigt werden darin auch erste Bilder der achten und letzten Staffel des HBO-Hits "Game of Thrones" (neu ist laut Medienberichten die Szene mit Jon Snow (Kit Harington) und Sansa Stark (Sophie Turner), bei Minute 1:10) wie auch Ausschnitte aus der "Big Little Lies"-Fortsetzung mit Reese Witherspoon.

hbo

Während HBO seinen Trailer für 2019 veröffentlichte, spekulierten Medien über den Start der achten Staffel von "Game of Thrones". Visual Effects Supervisor Joe Bauer erzählte der "Huffington Post", dass die achte Staffel keine Rolle bei den Emmy Awards 2019 spielen werde. "Wir werden für die Arbeit an Staffel 8, mit der wir gerade begonnen haben, erst in zwei Jahren qualifiziert sein", sagte Bauer dort. Um für die Fernsehpreise bereits im kommenden Jahr berücksichtigt zu werden, müsste der Großteil der Folgen bis zum 31. Mai 2019 ausgestrahlt sein. Das deutet auf einen Starttermin nicht vor Mitte 2019 hin.

Maisie Williams, die in der Serie Arya Stark spielt, hatte im Jänner in einem Interview noch April 2019 als Starttermn genannt.

Außerdem sind im HBO-Trailer Ausschnitte der dritten Staffel von "True Detective" ebenso zu sehen wie Szenen aus neuen Serien und "The Shop", "Pod Save America", "My Brilliant Friend" und "Camping". (red, 27.8.2018)