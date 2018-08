Handschriftlicher Brief Sigmund Freuds von 1913 zu haben

Ein vierseitiger Brief, in dem Freud auf seinen jüdischen Familienhintergrund eingeht, wird in Los Angeles versteigert

Los Angeles/Wien – Ein aus dem Jahr 1913 stammender Brief Sigmund Freuds an seinen Kollegen Paul Federn kommt am Donnerstag (30. August) in Los Angeles zur Versteigerung. Wie es in einer Aussendung des Aktionshauses von Nate D. Sanders heißt, wurde der Rufpreis des vierseitigen, handgeschriebenen Briefs auf 25.000 US-Dollar (rund 21.600 Euro) festgesetzt.

In dem Schreiben, das auf Freuds persönlichem Briefpapier mit der Adresszeile "Wien, IX. Berggasse 19" verfasst ist, schildert der berühmte Wiener Begründer der Psychoanalyse Stationen seiner Kindheit und Ausbildung. Laut Sanders handelt es sich dabei um "eine seltene, persönliche, aus eigener Hand stammende Beschreibung von Freuds jüdischem Erbe. Beim Lesen wird deutlich, dass Freud die Bedeutung seiner jüdischen Herkunft respektiert und diese gerne mit Kollegen teilt." (APA, red, 28.8.2018)