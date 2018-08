Pfurtscheller übernimmt Schrotts Mandat, Mattersberger rückt im Bundesrat nach

Die Vizebürgermeisterin von Matrei in Osttirol wird Nachfolgerin in der Länderkammer

Innsbruck – Der Wechsel der Tiroler ÖVP-Bundesratsabgeordneten Elisabeth Pfurtscheller nach dem Rücktritt von Dominik Schrott in den Nationalrat macht auch eine Rochade in der Länderkammer notwendig. Die Vizebürgermeisterin von Matrei in Osttirol, Elisabeth Mattersberger, soll Pfurtscheller im Bundesrat nachfolgen, hieß es aus der Tiroler ÖVP.

Mattersberger hatte bereits bei der Landtagswahl im Februar auf Platz zwei der ÖVP-Bezirksliste in Osttirol kandidiert. Die 53-jährige selbstständige Bilanzbuchhalterin ist seit 2010 Vizebürgermeisterin von Matrei. Wer die Funktion Schrotts als ÖVP-Rekrutensprecher im Nationalrat übernimmt, ist indes noch offen. (APA, 27.8.2018)