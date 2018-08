Zanardi: Sensationelles DTM-Gastspiel

Rookie Eriksson feierte im Flutlichtrennen in Misano seinen ersten Sieg – Lucas Auer out

Misano – Oben auf dem Podest von Misano feierte BMW-Rookie Joel Eriksson seinen Premierensieg in der DTM – doch den Status als Held dieses Nachtrennens musste sich der 20-Jährige mit dem ältesten Mann auf der Strecke teilen: Alex Zanardi malte im gleißenden Flutlicht mit rauchenden Reifen Kreise auf den Asphalt, der fünfte Platz des beinamputierten Gaststarters war nicht weniger als eine kleine Sensation.

"Das ist der beste Witz des Wochenendes", rief der 51-Jährige schon nach der Zieldurchfahrt in seinem umgebauten BMW lachend. Eigentlich chancenlos schien der frühere Formel-1-Pilot in den Qualifyings und dem ersten Rennen am Samstag – doch Regenchaos am Sonntag und Fehleinschätzungen der Konkurrenz bei der Reifenwahl gaben ihm die Chance.

"Als ich hier angetreten bin, wollte ich bloß niemandem im Weg stehen", sagte Zanardi bei kabel eins: "Und jetzt war ich plötzlich sogar schneller als ein paar andere. Dieses Wochenende hat sehr viel Spaß gemacht, ich werde es für den Rest meines Lebens im Herzen tragen."

Paul di Resta holt Gesamtführung

Der heimliche Sieger des Wochenendes an der italienischen Adriaküste war indes Paul di Resta. Der Schotte im Mercedes übernahm mit einem Sieg am Samstag und dem sechsten Rang am Sonntag die Gesamtführung, neun Punkte trennen ihn nun von Gary Paffett. Dieser hatte am Samstag und Sonntag Pech, durch Kollisionen ausgerechnet mit den Markenkollegen Edoardo Mortara (Italien) und Daniel Juncadella (Spanien) blieb er ohne Punkte.

Der Regen hatte vor allem am Sonntag das Geschehen bestimmt. Zum Qualifying nahmen sich die Schauer zwar eine Auszeit, auf immer noch nasser Strecke brachte die Zeitenjagd dennoch eine Überraschung: Der Franzose Loic Duval im Audi sicherte sich den ersten Startplatz und beendete damit die eindrucksvolle Mercedes-Serie von neun Pole Positions in Folge.

Wetter sorgt für Chaos-Rennen

Im Rennen brachten die Mischbedingungen dann Chaos. Auf teilweise noch feuchter Strecke setzten alle Fahrer außer Eriksson zunächst auf Regenreifen. Der Asphalt trocknete in der Folge jedoch recht schnell ab, der Großteil des Feldes entschied sich daher für einen frühen Stopp und wechselte auf Slicks – nur um Minuten später von einem Wolkenbruch überrascht zu werden.

Alle Piloten auf Trockenreifen hatten nun große Probleme, die Autos waren bei Dunkelheit und zahlreichen Pfützen beinahe unfahrbar. Zu den wenigen Startern, die auf einen frühen Stopp verzichtet hatten, gehörte auch Zanardi. Wie Eriksson absolvierte er dadurch einen Stopp weniger als der Großteil des Feldes, wurde nach vorne gespült und hatte lange Zeit auch einen Reifenvorteil.

Di Resta drehte derweil fast unbeachtet seine Runden im Mittelfeld. Dem Schotten war seit Paffetts Unfall klar, dass er mit einer fehlerfreien Schlussphase die Gesamtführung übernehmen würde. Und so kam es dann auch. Für den Tiroler Lucas Auer war das Rennen bereits zur Halbzeit des Rennens beendet. Der 23-Jährige schied mit seinem Mercedes wie am Vortag aus. Der Salzburger Eng musste sich mit dem 16. Platz begnügen. (sid, 27.8.2018)

Deutschee Tourenwagen Masters (DTM) vom Sonntag in Misano/Italien:

14. Saisonrennen (32 Runden a 4,226 km/135,232 km): 1. Joel Eriksson (SWE) BMW M4 57:19,154 Minuten – 2. Edoardo Mortara (ITA) Mercedes-AMG C 63 DTM +1,817 Sek. – 3. René Rast (GER) Audi RS 5 DTM +6,493 Sek. – 4. Robin Frijns (NED) Audi RS 5 DTM +16,879 Sek. – 5. Alex Zanardi (ITA/Gaststarter) BMW M4 DTM +47,316 Sek. – 6. Paul di Resta (SCO) Mercedes-AMG C 63 DTM +59,802 Sek. – Weiter: 16. Philipp Eng (AUT) BMW M4 DTM +1:42,600 – Ausgeschieden Lucas Auer (AUT) Mercedes-AMG C63

DTM-Stand (14 von 20 Rennen): 1. Paul di Resta (SCO) 186 Pkt. – 2. Gary Paffett (GBR) 177 – 3. Edoardo Mortara (ITA) 138 – 4. Marco Wittmann (GER) 112 – 5. Lucas Auer (AUT) 110 – Weiter: 9. Philipp Eng (AUT) 87