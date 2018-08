Tenor Andrea Bocelli wirbt für illy-Kaffee

Der neue 60-Sekunden-Spot zeigt den Sänger in Schwarz-Weiß-Optik und im Kreise seiner Familie

Wien – Die Kaffeemarke illy hat eine neue internationale Werbekampagne gestartet, als Markenbotschafter ist darin Tenor Andrea Bocelli im Einsatz. Die Umsetzung kommt von DLV BBDO.

illy

"Für unsere neue Werbekampagne haben wir einen authentischen Ansatz verfolgt, damit das Erbe von illycaffè, einem Unternehmen mit einer 85-jährigen Geschichte, stets erkennbar ist", sagt Massimiliano Pogliani, CEO von illycaffè. "Andrea Bocelli ist ein echter Markenbotschafter. Er repräsentiert die Grundwerte von illy auch in seinem Alltag. Diese Geschichte erzählen wir auf kreative und ästhetisch ansprechende Weise, um die Bedeutung von Live HAPPilly zu vermitteln."

Der 60-Sekunden-Spot zeigt Andrea Bocelli in Schwarz-Weiß-Optik. Der Künstler wird nicht auf der Bühne gezeigt, sondern in seinem Alltag, hinter den Kulissen und im Kreise seiner Familie. Begleitende Kampagnenvideos, ebenfalls in Schwarz-Weiß gedreht, zeigen weitere Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Musik, Design und Kulinarik. (red, 27.8.2018)