Apples geheimer Verkaufshit: Dongles

Stehen bei US-Händler seit zwei Jahren fast durchgängig an der Spitze der meistverkaufen Apple-Geräte

Apple ist ein ebenso beliebter wie umstrittener Hardwarehersteller. Vor allem der Drang dazu, die Anschlüsse auf seinen Geräten immer weiter zu reduzieren, hat dem Unternehmen über die Jahre viel Kritik eingebracht. Müsse man dadurch doch eine Vielzahl an Dongles mit sich herumschleppen, um all die externen Devices mit iPhone, Macbook und Co. verbinden zu können, lautet der Vorwurf.



Zahlen

Ein Blick auf die Zahlen des großen US-Händlers "Best Buy" zeigt nun, wie weit verbreitet die Nutzung solcher Adapter wirklich ist. In den letzten zwei Jahren stünden Dongles ganz an der Spitze der meistverkauften Apple-Produkte, berichtet 9to5Mac. War es zunächst das Lightning auf USB-Kabel, das lange an der Spitze stand, übernahmen in der zweiten Hälfte 2017 das der Kopfhöreradapter für iPhones diese Position.

Ranking

Im letzten Quartal gab es allerdings einen ungewohnten Wechsel an der Spitze, haben sich dort doch nun Apples Kopfhörer Airpods positioniert. Überhaupt zählten Kopfhörer über die Jahre bei Best Buy immer zu den beliebtesten Apple-Produkten. Der Führungswechsel dürfte allerdings nur von kurzer Dauer sein, soll doch aktuellen Berichten zufolge das nächste iPhone ohne Kopfhöreradapter ausgeliefert werden – was die Verkäufer sicher wieder ankurbeln wird.

Disclaimer

Angemerkt sei, dass die Zahlen natürlich nur das Bild eines einzelnen Händlers zeichnen – auch wenn er noch so groß sein mag. Zudem fällt aber auch auf, dass das iPhone in der Statistik praktisch nicht vorkommt. Dies liegt laut Ceros daran, da man hier wirklich alle Varianten – also je nach Provider und auch Farbe – einzeln erfasst. Die Gesamtzahl der verkauften iPhones könnte also durchaus höher sein als jene der einzelnen Dongles, fix sagen lässt sich dies anhand dieser Zahlen aber nicht. Zudem darf natürlich nicht vergessen werden, dass viele Käufer iPhones lieber direkt beim Netzanbieter oder bei Apple erwerben als bei Dritthändlern. (red, 27.8.2018)