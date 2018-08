Schüsse bei Videospiel-Turnier in Florida – mehrere Tote

Polizei bittet darum, das Gebiet weiträumig zu räumen

Jacksonville – In Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind am Sonntagabend bei einem Videospiel-Turnier Schüsse gefallen. Das berichtet der Sender NBC. Demnach sollen die Schüsse in einem Lokal in einem Einkaufszentrum gefallen sein. Das Büro des Sheriffs sprach von einer "Massenschießerei" mit "mehreren Todesopfern."

Laut Behördenangaben wurde ein Schütze getötet, ob es noch einen zweiten Schützen gibt, ist noch unklar.

Nähere Details sind zur Stunde noch nicht bekannt, die Polizei bittet das Gebiet großräumig zu meiden. (red, 26.8.2018)