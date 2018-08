Klubrekord – Watford mischt ganz vorne mit

Nach 2:1 gegen Crystal Palace erstmals drei Siege zum Saison-Auftakt, auch Chelsea makellos

Newcastle/Watford – Chelsea ist in der Premier League weiter makellos unterwegs. Die "Blues" setzten sich am Sonntag 2:1 in Newcastle durch und liegenn nach drei Runden und neun Punkten auf Platz zwei punktegleich mit Tabellenführer Liverpool.

Dritter ist überraschend Watford, das beim 2:1 gegen Crystal Palace auch das dritte Saisonspiel gewann – Novum in der Klubgeschichte der "Hornets". Für Sebastian Prödl war in der Viererabwehrkette von Trainer Javi Gracia aber neuerlich kein Platz, der Steirer saß auf der Bank.

In Newcastle sorgte ein Eigentor von DeAndre Yedlin (87. Minute) für den späten Chelsea-Erfolg in einer über weite Strecken zähen Partie. Eden Hazard (76.) hatte die Elf des neuen Trainers Maurizio Sarri per Strafstoß in Führung gebracht, Joselu etwas schmeichelhaft für die Magpies ausgeglichen (83.).

Der dritte Spieltag wird am Montag mit dem Schlagerspiel zwischen Vizemeister Manchester United und Tottenham Hotspur abgeschlossen. (APA, red – 26.8. 2018)