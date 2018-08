Kwiatkowski übernimmt Vuelta-Führung

Profi vom Team Sky reicht zweiter Platz auf zweiter Etappe

Marbella – Michal Kwiatkowski hat am Sonntag nach der 2. Etappe der Spanien-Radrundfahrt die Führung übernommen. Der polnische Ex-Weltmeister von Team Sky beendete den 163-km-Abschnitt von Marbella mit einer Schlusssteigung in Caminito del Rey als Zweiter hinter dem Spanier Alejandro Valverde. Dieser ist mit 14 Sekunden Rückstand Gesamt-Zweiter.

Zwischen den Anwärtern auf den Gesamtsieg gab es keine großen Zeitunterschiede. Bestplatzierter der vier als Helfer engagierten Österreicher war Vuelta-Debütant Hermann Pernsteiner (Team Bahrain) als 42. (+1:01 Min.). Georg Preidler (Groupama) wurde als 74. klassiert (3:22).

Der Australier Rohan Dennis, der am Samstag das Auftaktzeitfahren gewonnen hatte, fiel tags darauf im Roten Trikot weit zurück.

Das dritte Teilstück führt am Montag über 182,5 km von Mijas bis Alhaurin de la Torre. Für das Fahrerfeld stehen insgesamt 21 Etappen auf dem Programm, am 16. September steigt das traditionelle Finale in Madrid. (APA, sid – 26.8. 2018)

Ergebnisse der 73. Spanien-Rundfahrt vom Sonntag;

2. Etappe (Marbella – Caminito del Rey/163 km):

1. Alejandro Valverde (ESP) Movistar 4:13:01 Std. – 2. Michal Kwiatkowski (POL) Sky, gleiche Zeit – 3. Laurens de Plus (BEL) Quick-Step +0:03 Min. – 4. Wilco Kelderman (NED) Sunweb – 5. George Bennett (NZL) LottoNL – 6. Tony Gallopin (FRA) AG2R – 7. Emanuel Buchmann (GER) Bora – 8. Rigoberto Uran (COL) EF – 9. Nairo Quintana (COL) Movistar – 10. Thibaut Pinot (FRA) Groupama, alle gleiche Zeit.

Weiter: 42. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain 1:01 – 74. Georg Preidler (AUT) Groupama 3:22 – 94. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 4:11 – 156. Matthias Brändle (AUT) Trek 13:31.

Gesamtwertung:

1. Kwiatkowski 4:22:40 Std. – 2. Valverde +0:14 Min. – 3. Keldermann 0:25 – 4. De Plus 0:28 – 5. Ion Izagirre (ESP) Bahrain 0:30 – 6. Fabio Felline (ITA) Trek – 7. Buchmann – 8. Gallopin – 9. Quintana, alle gleiche Zeit – 10. Bauke Mollema (