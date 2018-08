Im neuen Weimar-"Tatort" dreht sich alles um den Knödel: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Mit 'Die robuste Roswita' hat Richard Huber einen Film gedreht, der im Provinziellen stochert und mit Gusto heitere Spießigkeiten ironisiert. Dass allerdings, diese Gefahr ist bekannt, eine Persiflage bei unsachgemäßer Durchführung bald nicht mehr vom Persiflierten zu unterscheiden ist, muss Huber (Klöße auf den Augen?) übersehen haben", urteilt Kai Spanke in der "FAZ", "so nimmt der zur Schau gestellte Knödel- und Kartoffelfuror beunruhigende Ausmaße an. Die Figuren sind astreine Karikaturen, das Drehbuch ist, positiv formuliert, eine wunderbare Kompilation von Entspannungsmomenten. Ein bisschen mehr 'Southern Gothic' wäre nicht das Schlechteste gewesen."