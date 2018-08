Bekannter Youtuber bei verheerendem Autounfall verunglückt

McSkillet krachte gegen ein anderes Auto – er und zwei weitere Menschen, darunter ein Kind, verstarben

Der bekannte Youtuber McSkillet ist am Freitag verstorben. Der 18-jährige fuhr seinen Sportwagen in der Gegenfahrbahn und krachte gegen ein anderes Auto. Er, eine 43-jährige Frau und ihre 12-jährige Tochter verstarben noch am Unfallort, wie Buzzfeed berichtet. Die Autos gingen in Flammen auf, was dazu führte, dass sich ein Auffahrunfall mit fünf weiteren Fahrzeugen ereignete.

CS:GO-Youtuber

McSkillet, im echten Leben Trevor H., hatte 877.000 Abonnenten auf Youtube. Er veröffentlichte vor allem Videos über das Spiel "Counter Strike: Global Offensive" (CS:GO), hatte jedoch seit einem halben Jahr keine Inhalte mehr gepostet. Der Youtuber war zuvor mehrfach unter Kritik geraten, weil er eine CS:GO-Glücksspielseite betrieb, über welche man mit realem Geld sogenannte Skins, also rein ästhetische Modifikationen, erwerben konnte.

Unklarheit

Wie es dazu kam, dass T. auf der falschen Fahrbahn fuhr, ist nach aktuellen Informationen noch unklar. Nach dem Unfall eröffneten Familienmitglieder der verstorbenen Mutter und ihrer Tochter eine Crowdfunding-Aktion auf der Seite gofundme, um die Begräbniskosten der Verstorbenen zu decken. (red, 26.8.2018)