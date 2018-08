Unentschieden: Hype-Boxkampf zwischen Youtubern lockte Hunderttausende

"Größter Internet-Event der Geschichte" ließ für Kontrahenten Logan Paul und KSI die Kassen klingeln

Ein Boxkampf zwischen zwei Youtube-Stars hat am Samstag Hunderttausende Zuschauer an die Bildschirme gelockt. Neben den rund 15.000 Zuschauern in der Manchester-Arena verfolgten mehr als 750.000 Menschen den Kampf zwischen dem US-Amerikaner Logan Paul (23) und dem Briten Olajide William (25), genannt KSI, per Youtube-Livestream.

Der Kampf der beiden Amateur-Boxer wurde als "größter Internet-Event der Geschichte" beworben. Sie trennten sich nach sechs Runden mit einem Unentschieden.

Extrem ertragreich

Gemeinsam haben die beiden rund 37 Millionen Abonnenten auf Youtube. Mit ihren Musik- und Klamauk-Clips auf der Video-Plattform sind sie längst reich geworden. Vor dem Kampf hatten sie sich wochenlang gegenseitig in ihren Videos mit Schmähungen überhäuft. Dass sie nun in echt die Fäuste fliegen ließen, dürfte die Kassen der Internet-Stars klingeln lassen: Jeder Zuschauer am Bildschirm musste acht Euro bezahlen, um den Kampf sehen zu können. Kein Wunder, dass die Kontrahenten bereits einen Rückkampf in den USA vereinbart haben.

Umstrittene Youtuber

Beide Stars sind nicht unumstritten. Logan Paul sorgte Anfang des Jahres für einen Aufschrei, als er die Leiche eines Menschen, der Suizid begangen hatte, in einem seiner Videos zeigte. Auch sein restliches Verhalten im japanischen Tokio bekam vernichtende Kritik. Ein ehemaliger japanischer Polizist bezeichnete ihn Berichten zufolge als "dummen Kriminellen", der gegen mehrere Gesetze verstoßen habe. KSI war hingegen mehrmals wegen angeblich sexistischer Äußerungen in der Kritik. (red, APA/dpa, 26.8.2018)