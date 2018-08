Russischer Regierungskritiker Nawalny festgenommen

Anhörung im Gericht für Montag geplant. Nawalny ruft zu Protesten für September auf

Moskau – Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben einer Sprecherin in Moskau in Gewahrsam genommen worden. Grund für die Festnahme sei seine Teilnahme an regierungskritischen Protesten im Januar in der Hauptstadt gewesen, teilte die Sprecherin am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der prominenteste Kritiker von Präsident Wladimir sei auf eine lokale Polizeistation gebracht worden. Der 42-Jährige sei später wegen eines mutmaßlich gebrochenen Fingers ins Krankenhaus überwiesen worden. Für Montag sei eine Anhörung vor Gericht geplant. Bis dahin solle er in Haft bleiben.

Zur Wahl nicht zugelassen

Der Oppositionspolitiker war zur Präsidentenwahl nicht zugelassen worden, die Putin im März mit einer Mehrheit von 77 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Nawalny und seine Unterstützer werfen Putin vor, das Land in eine autokratische Richtung zu steuern. Nawalny war bereits wiederholt festgenommen worden. Er hat für den 9. September zu Protesten gegen die Regierungspläne zur Anhebung des Rentenalters aufgerufen. (Reuters, 25.8.2018)