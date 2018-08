Frankfurt kann auch mit Hütter gewinnen

Videobeweis-Chaos in Wolfsburg – beide Aufsteiger verlieren

Düsseldorf – Eintracht Frankfurt kann auch unter Adi Hütter gewinnen. Eine Woche nach der Pokalpleite beim Viertligisten SSV Ulm 1846 gewann der Pokalsieger der Vorsaison mit 2:0 (1:0) beim SC Freiburg. Das 1:0 für die Eintracht in Freiburg ging auf das Konto von Neuzugang Nicolai Müller (10.), Sebastien Haller (82.) machte alles klar. Bei den Freiburgern saß Cheftrainer Christian Streich aufgrund eines Bandscheibenvorfalls nicht auf der Bank.

Aufsteiger-Fehlstarts

Die Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg sind mit Niederlagen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Düsseldorfer Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel unterlag am ersten Spieltag nach Führung gegen den FC Augsburg mit 1:2 (1:0).

Benito Raman (41.) brachte Düsseldorf beim Bundesliga-Comeback 1:0 in Führung. ÖFB-Legionär Martin Hinteregger (57.) markierte den Ausgleich, wobei der Videobeweis zu Rate gezogen wurde. Der Treffer wurde allerdings anerkannt. Rückkehrer Andre Hahn (76.) sicherte den bayerischen Schwaben im achten Anlauf den ersten Auswärtssieg zum Auftakt.

Der "Club" verlor bei Hertha BSC 0:1 (0:1). Das Tor des Tages für die Hertha gelang Routinier Vedad Ibisevic (27.). Berlins Keeper Rune Jarstein parierte zudem einen Handelfmeter von Mikael Ishak (84.) und retteten den Sieg für die Berliner.

Video-Chaos in Wolfsburg



Vizemeister Schalke 04 leistete sich durch das 1:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg, in der letzten Saison als Tabellen-Sechzehnter Teilnehmer an der Relegation, ebenfalls einen Fehlstart. Heißes Diskussionsthema zum Auftakt der 56. Spielzeit am Freitag und Samstag war allerdings der Videobeweis, der einmal mehr die Gemüter erhitzte.

In Wolfsburg war John Anthony Brooks (33.) zum 1:0 für die Wölfe erfolgreich. Schalkes Matija Nastasic sah wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (65.). Der Wolfsburger Wout Weghorst erhielt nach einer Tätlichkeit zunächst ebenfalls den roten Karton unter die Nase gehalten, nach Intervention des Video-Assistenten in Köln wurde die Entscheidung aber revidiert; es gab nur eine Verwarnung für den Niederländer (70.). Nabil Bentaleb (85., Foulelfmeter) traf zunächst zum 1:1 für die Königsblauen, doch Neuzugang Daniel Ginczek (90.+4) sicherte den VfL-Sieg gegen die Knappen.

Werder Bremen und Hannover 96 trennten sich 1:1 (0:0) im Nordduell. Hendrik Weydandt (77.) brachte Hannover in Bremen in Führung. Theodor Gebre Selassie (85.) rettete den Werderanern zumindest einen Punkt. (sid, red, 25.8.2018)