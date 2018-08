City bei Remis gegen Wolverhampton im Pech

Wolves-Tor mit der Hand erzielt – Agüero traf in Schlussminute die Latte

Wolverhampton – Der englische Fußball-Meister Manchester City hat die ersten Punkte in der neuen Saison der Premier League liegen gelassen. Beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers kam die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Nachdem Wolves-Goalie Rui Patricio einen Sterling-Weitschuss in der ersten Halbzeit überragend an die Querlatte lenkte, brachte Willy Boly den Außenseiter nach der Pause in Führung (57.). Der Torschütze hatte den Ball mit der Hand ins Tor befördert, das entging aber selbst den City-Verteidigern.

Aymeric Laporte glich für die Citizens mit einem wuchtigen Kopfball aus (69.), Sergio Agüero traf mit einem Freistoß noch die Latte (90.+5). ManCity hatte die ersten beiden Ligaspiele gegen den FC Arsenal (2:0) und Huddersfield Town (6:1) gewonnen. (sid, red, 25.8.2018)