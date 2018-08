Huawei soll Apple in Europa überholt haben

Im zweiten Quartal 2018 soll Huawei laut Marktforschern rund 600.000 Geräte mehr verkauft haben

Huawei soll im zweiten Quartal des laufenden Jahres in Westeuropa erstmals mehr Geräte verkauft haben als Apple. Das geht aus einer Schätzung des Marktforschungsunternehmens IDC hervor, über die The Verge berichtet. So soll fast jedes vierte Smartphone, welches im vergangenen Jahresviertel in Westeuropa verkauft wurde, von Huawei stammen.

Insgesamt handelt es sich um rund 6,7 Millionen Geräte. Apple soll hingegen rund 6,1 Millionen Geräte verkauft haben (22,5 Prozent). Samsung bleibt weiterhin Marktführer mit rund 8,8 Millionen verkauften Geräten, wobei das Unternehmen im selben Quartal des Vorjahres vergleichsweise rund 10,7 Millionen Geräte in Westeuropa an Kunden bringen konnte.

Apple hat nichts veröffentlicht

Am besten verkauften sich Geräte von Huaweis P20-Reihe. Das könnte auch der Grund sein, warum das Unternehmen Apple im zweiten Quartal überholen konnte: Während Apple selbst keine neuen Smartphones veröffentlicht hat, handelt es sich bei Huawei um das Flaggschiff-Modell und weitere Variationen davon. Daher ist zu erwarten, dass mit dem Release der nächsten iPhone-Generation Apple wieder auf die zweite Stelle rutscht.

Xiaomi wächst rasant

Ebenfalls an den Zahlen auffällig ist das rasante Wachstum des chinesischen Herstellers Xiaomi. Das Unternehmen verkaufte im zweiten Quartal von 2017 rund 36.000 Geräte in Europa – 2018 sollen es rund eine Millionen Handys gewesen sein. Damit liegt der Marktanteil bei rund vier Prozent.

In den USA kaum verbreitet

Während Huawei in Europa große Erfolge feiert, wird es für das Unternehmen in den USA unmöglich gemacht, in den Markt einzusteigen. Aufgrund des Drucks durch die US-Regierung war es für Huawei nicht möglich, einen Vertrag mit einem Mobilfunker zu schließen, welcher den Einstieg ermöglicht hätte. US-Amerikanische Nachrichtendienste wie die NSA, die CIA und das FBI warnten davor, sich Geräte von der Firma zu kaufen. (red, 25.8.2018)