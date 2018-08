63-Jähriger stahl 17 Räder in Wien: Festnahme

Ortungssoftware führte Polizei zu Verdächtigem

Wien – Ein 63-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag in Wien festgenommen worden, weil er 17 Fahrräder gestohlen haben soll. Auf die Spur des Verdächtigen kam man, weil ein entwendetes Fahrrad mit einem Gerät ausgestattet war, das den Standort des Gefährts anzeigte, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte.

Ein bestohlener Besitzer hatte am späten Donnerstagabend in einer Polizeiinspektion Anzeige erstattet. Dabei teilte er mit, sein Eigentum sei mit einem Tool versehen, das ihm in Verbindung mit einer Ortungs-Software den jeweils aktuellen Standort signalisiere.

Die Polizei folgte dieser Spur und stieß in der Zehetbauergasse in Simmering auf einen weißen Kastenwagen. Als man diesen öffnete, stieß man neben dem gesuchten Fahrrad auf 16 weitere Drahtesel. Für den Fahrer des Kastenwagens, in dem Einbruchswerkzeug sichergestellt werden konnte, klickten die Handschellen. (APA, 25.8.2018)