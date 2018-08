Matzinger holt Gold über 400 Meter

Salzburger sorgt in Berlin für dritten Titel für Österreichs Team

Berlin – Der Salzburger Leichtathlet Günther Matzinger hat am Freitag bei den Para-Europameisterschaften in Berlin die Goldmedaille im 400-m-Lauf gewonnen. In 50,34 Sekunden setzte sich der 31-Jährige vor Andonis Aresti aus Zypern (50,98) und dem Serben Ivan Cvetkovic (51,49 Sek.) durch.

"Ich habe mich beim Aufwärmen schon super gefühlt. Das Rennen habe ich mir optimal eingeteilt. Ich bin die ersten 200 Meter etwas verhaltener angegangen und hatte im Finish genug Kräfte. Das war der Schlüssel zum Sieg. Endlich ist die Sammlung perfekt", freute sich Matzinger, bei dem der rechte Unterarm fehlgebildet ist. Am Vortag war er über 200 m Fünfter geworden.

Matzinger sorgte nach Thomas Geierspichler (1.500 m Rennrollstuhl) und Natalija Eder (Speerwurf) für die dritte Goldmedaille des Teams des Österreichischen Behindertensportverbandes. Bil Marinkovic war im Diskus-Bewerb Zweiter geworden. (APA, 24.8. 2018)