Hurrikan Lane nähert sich Hawaii, Flüsse treten über die Ufer

Erdrutsche und Überschwemmungen – mehrere Straßen blockiert, Einsatzkräfte bereiteten Notunterkünfte vor

Hawaii/Honolulu (Hawaii) – Hurrikan Lane hat im US-Bundesstaat Hawaii am Freitag für sintflutartige Regenfälle gesorgt und Erdrutsche und "katastrophale" Überflutungen ausgelöst. Die Katastrophenschutzbehörde Fema warnte die Bürger vor der wuchtigen Kraft des Wirbelsturms. Laut Wettervorhersage sollte Lane am späten Freitagabend (Ortszeit) die Hauptinseln Hawaiis treffen oder ihnen zumindest "gefährlich nahe" kommen.

Bereits Stunden vor dem Eintreffen des Hurrikans meldete die US-Wetterbehörde Windstärken von mehr als 195 Kilometer pro Stunde. In einigen Gebieten des Bundesstaates seien bis zu 100 Zentimeter Niederschlag möglich, hieß es. Die US-Fluggesellschaft United Airlines strich für Freitag alle Flüge am Kahului-Flughafen auf der Insel Maui. Der oberste Katastrophenschützer Brock Long warnte vor möglicherweise lang anhaltenden Stromausfällen und "erheblichen Auswirkungen" auf die Infrastruktur.

Erdrutsche und Überschwemmungen

Laut Wetterdienst kam es auf der Hauptinsel Big Island zu "katastrophalen Überflutungen". Örtliche Medien meldeten Erdrutsche und Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle. Mehrere Straßen waren demnach blockiert.

Einsatzkräfte bereiteten unterdessen 16 Notunterkünfte vor, 19 weitere sollten noch aufgebaut werden. US-Präsident Donald Trump, der am Donnerstag bereits den Notstand auf Hawaii ausgerufen hatte, forderte die Bewohner der Inseln auf, sich in Sicherheit zu bringen. Rund 1.500 Menschen hätten sich bereits in den Notunterkünften eingefunden, hauptsächlich im Bereich der Hauptstadt Honolulu, sagte Brad Kieserman vom Amerikanischen Roten Kreuz.

Soldaten einsatzbereit

Rund 57.000 auf Hawaii stationierte US-Soldaten machten sich für Rettungseinsätze bereit. Bewohner im ganzen Bundesstaat horteten unterdessen Wasser, Lebensmittel und Kraftstoff.



Wetterexperten erwarteten für das Meer um Hawaii Wasserstände von bis zu 120 Zentimetern über den normalen Tidenhöhen, die zu Küstenerosion sowie einer Sturmflut mit "großen und zerstörerischen Wellen" führen könnten.

Hurrikane treffen nur selten in Hawaii auf Land. Der letzte schwere Sturm hatte den Bundesstaat vor drei Jahrzehnten verwüstet. Hurrikan Iniki tötete damals auf der Insel Kauai sechs Menschen und verursachte Schäden in Milliardenhöhe. (red, APA, AFP, 24.8.2018)