Cat-Video-Festival: Von Katzen und Miley Cyrus

Das 6. Cat Video Festival hatte für die Besucher im Museumsquartier heitere Kurzfilme rund um Katzen zu bieten. Was lockte die Gäste dorthin?

Das Museumsquartier im Katzenfieber: Am Samstag fand das Cat Video Festival in Wien statt. Besucher strömten in die Arena21 im Museumsquartier – der Andrang war so groß, dass die Vorführung zweimal statt wie geplant nur einmal gezeigt wurden. Viele Gäste mussten trotzdem durch die Glasscheiben zuschauen.

DER STANDARD hat mit den Kuratorinnen und Gästen über Katzen gesprochen.

(Christian Fischer, 26.8.2018)