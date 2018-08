Künstler gratulieren Nitsch: "Lass uns das Parlament mit Menstruationsblut fluten"

Katrina Daschner (Jg. 1973)

Performancekünstlerin, Filmemacherin

Nitsch war der erste österreichische Künstler, den ich in meiner Schulzeit in Hamburg kennenlernte. Ich fand die theatralen Aspekte interessant – über Feminismus würde ich mich mit jemand anderem austauschen. Bis heute interessieren mich Künstlerinnen und Künstler, die nicht als Einzelpersonen, sondern kollektiv agieren. Die Symbiose von vielem, die sich künstlerisch-explosiv entlädt, finde ich in Nitschs Werk frappierend. Das ist mir auch bei meinen Performance-Clubs wichtig: Das Zelebrieren der Verschwendung für den Moment! Happy Birthday! Enjoy this very moment.