TV-Tipps für Donnerstag, 30. August

Beruf Tierfilmer, 12 Years A Slave, Scobel: Patient Wald, Am Schauplatz, Die Mitte der Welt, , Neo Magazin Royale, 21 Jump Street – mit Radio-Tipps

16.00 ANDERE ARBEIT

Beruf Tierfilmer: Rita Banerji in Indien Die Tierfilmerin will im Konfliktfeld Mensch – Tier – Natur vermitteln. Sie unterstützt ein Frühwarnsystem, das die Bevölkerung schützen soll. Bis 16.45, Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Wie ein Ehevertrag funktioniert Wann muss er unterschrieben werden, was, wenn die Unterschrift fehlt? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die Multi-Kulti-Macher. Wie kann Integration gelingen In Mechelen, Belgien, gilt eine Null-Toleranz-Regel für Ausgrenzung und Diskriminierung. 90.000 Menschen aus 130 Nationen leben hier zusammen – doch mit Arbeit gelingt das Zusammenleben.

Bis 20.15, Arte

20.15 HISTORISCHES DRAMA

12 Years A Slave (USA/GB 2013, Steve McQueen) Der Geigenspieler Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) lebt als freier Afroamerikaner in New York. Nach einer durchzechten Nacht wacht er auf und stellt fest: Er wurde als Sklave verkauft. Unbeirrbarer brutaler Blick auf die amerikanische Sklaverei, der mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde. Mit Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch. Bis 22.55, ATV 2

kinocheck

21.00 MAGAZIN

Scobel: Patient Wald Ein Biologe, ein Forstleiter und ein Volkswirt gehen bei Gert Scobel der Frage nach, wie es um die überlebenswichtige Ressource Wald steht und welche Lösungsansätze die Wissenschaft für das Ökosystem bereithält. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Spielen verboten. Wenn Lärmkonflikte zwischen Nachbarn eskalieren Lärm ist der häufigste Auslöser für Streitigkeiten zwischen Nachbarn – er führt auf Dauer zu Wut und macht krank. Kim Kadlec hat beiden Seiten zugehört. Bis 22.00, ORF 2

21.15 TALK

Im Kontext: Mythos Monogamie – Liebe auf neuen Wegen Alternative Liebesmodelle erleben einen Aufschwung, in Österreich leben Schätzungen zufolge 15.000 Österreicher polyamor, sie haben mehr als eine Beziehung gleichzeitig. Bis 22.15, Servus TV

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Lehrlinge raus – schieben wir die Falschen ab? Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Ferdinand Maier (ehemals bei der ÖVP) und Sylvia Hochstöger (Unternehmerin) diskutieren bei Michael Fleischhacker. Bis 23.30, Servus TV

22.25 COMING-OF-AGE

Die Mitte der Welt (D 2016, Jakob M. Erwa) Teenager Phil kommt nach einem Sommercamp zurück zu Zwillingsschwester und Mutter, zwischen denen die Stimmung am Tiefpunkt ist. Niemand sagt ihm, wieso – da kommt Mitschüler Nicolas dazwischen, in den er sich verliebt. Doch die erste Liebe hält nicht ewig. Ein schwereloser Film über den Selbstfindungsprozess mit den überzeugenden Darstellern Louis Hoffmann, Svenja Jung und Nina Proll in einer Nebenrolle. Bis 0.10, Arte

vipmagazin

22.30 MAGAZIN

Eco Mit den Themen: 1) Umstrittene Entscheidung: Aus für Lehre für Asylwerber. 2) Türkeikrise: Die Folgen für Österreich. 3) Wind, Wasser, Sonne: Was die Stromwende kostet. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast sind der Schauspieler Philipp Hochmair, Schriftsteller Ilja Trojanow, die ehemalige Fluglotsin Cornelia Lauschmann und der Moderator Oliver Baier. Bis 0.00, ORF 2

23.00 NACH DER SOMMERPAUSE

Neo Magazin Royale während des Sommers sammelte Jan Böhmermann rund 300.000 Euro für Flüchtlinge und projizierte das Bild Mesut Özils aufs Brandenburger Tor. Zu Gast ist der Sänger Clueso. Bis 0.00, ZDF neo

23.50 KOMÖDIE

21 Jump Street (USA 2012, Phil Lord, Chris Miller) Temporeiche, freche Kinoadaption der gleichnamigen Kultserie der 1980er-Jahre, die Johnny Depp als Karrieresprungbrett diente. Die Undercover-Cops Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) erleben auf der Highschool eine Überraschung nach der anderen. An der "21 Jump Street"-Highschool treibt nämlich ein Drogenring sein Unwesen. Viele Witze unter der Gürtellinie. Bis 1.30, ORF 1