TV-Tipps für Mittwoch, 29. August

Re: Single, 60plus, sucht. Terra Mater, Wild Tales – Jeder dreht mal durch! Nichts zu verlieren. Zoom: Blauer Brief für die Schule, Weltjournal+ Daphne – Mit Radio-Tipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Falsche Stromzähler – warum ein Wiener 1000 Euro nachzahlen muss Falsche Zählerstände, die nicht abgelesen, sondern geschätzt wurden, ließen einen Wiener mit 1000 Euro Nachzahlung zurück. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Single, 60 plus, sucht – Senioren auf Partnersuche Viele "Silver Singles" wollen nach dem Tod ihres Partners oder nach der Scheidung ihren Lebensabend nicht allein verbringen. Ein häufiges Problem dabei: Männer suchen oft Jüngere. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Top-Hits der Tiere Menschen glauben, ihre Kommunikation mache sie einzigartig. Aber auch Tiere kommunizieren durch Fiepsen oder Röhren – ob zur Warnung oder Liebesbekundung. Bis 21.15, Servus TV

20.15 EPISODENFILM

Wild Tales – Jeder dreht mal durch! (Relatos salvajes, ARG/ E 2014, Damián Szifrón) In sechs unabhängigen Kurzgeschichten mit Titeln wie Die Ratten und Der Stärkstekonfrontieren die Brüder Augustin und Pedro Almodóvar ihre Protagonisten mit Gewalt und Vergeltung, was in absurd-komischen Situationen endet. Der 2014 meistgesehene Film in Argentinien spielt auf einen dunklen Wunsch an, der jeder kennt: ein klein bisschen Rache. Bis 22.10, Arte

vipmagazin

20.15 ZUM TOTLACHEN

Nichts zu verlieren (D/A 2017, Wolfgang Murnberger) Zwei Einbrecher entführen einen Reisebus samt Reisegruppe. Bald merken sie, wieso sich ihre Geiseln so seltsam verhalten – als ob ihnen alles egal wäre. Sie sind Trauernde, die auf der Reise mit ihrem Schmerz fertig werden wollen. Mit Emily Cox, Georg Friedrich, Lisa Wagner. Skurrile Komödie. Bis 21.45, ARD

22.25 MAGAZIN

Weltjournal Mein Malta Die ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder zeigt ein Porträt der Insel und berichtet über den Streit um Flüchtlinge, die über Malta in die EU kommen. Bis 23.00, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Zoom: Blauer Brief für die Schule – Was im System schiefläuft Der Lehrberuf hat sich verändert – Lehrer sind gleichzeitig Psychologen, Sozialarbeiter und Coaches. Nebenbei fehlen viele Pädagogen in den deutschen Bundesländern. Kann Australien als Vorbild für deutsche Schulkonzepte dienen? Valerie Henschel hat recherchiert und Schulen besucht. Bis 23.15, ZDF

23.00 REPORTAG

Weltjournal+: Daphne – Tod einer Journalistin Vor zehn Monaten starb die maltesische Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia durch eine Bombe in ihrem Auto. Sie hatte sich in Malta mit ihren Aufdeckergeschichten Feinde in Politik, Wirtschaft und bei der Mafia gemacht. Wer war der Täter, wie ist der akutelle Stand der Ermittlungen? Bis 23.50, ORF 2