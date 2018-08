Salzburg peilt in Altach fünften Sieg an

Trainer Rose wird gegen Schlusslicht viele Europacup-Starter schonen – Vorarlberger wollen gegen Meister "etwas versuchen"

Altach/Salzburg – Red Bull Salzburg will die Generalprobe für das am Mittwoch folgende Entscheidungsspiel gegen Roter Stern Belgrad um den Einzug in die Champions League nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Tabellenführer gastiert am Samstag (17.00 Uhr) in Altach. Trotz erneuter Personalrotation soll beim Schlusslicht im fünften Ligaspiel der fünfte Sieg eingefahren werden.

Salzburg-Trainer Marco Rose findet, die Altacher seien bisher unter Wert geschlagen worden. "Sie haben gegen Rapid in Wien und gegen Sturm in Graz gepunktet und zweimal unglücklich verloren", erinnerte er an die bisherige Ausbeute der Vorarlberger. "Das heißt, wir müssen alles geben und alles abrufen, um dort zu punkten."

Im Hinblick auf das Rückspiel gegen Roter Stern (Hinspiel 0:0) dürfte er zumindest die halbe Startformation schonen. Zlatko Junuzovic fehlt wegen seiner Oberschenkelverletzung und scheint auch für Mittwoch fraglich. Im Angriff dürfte wieder einmal Smail Prevljak seine Chance erhalten, dazu steht Takumi Minamino vor seinem 100. Ligaeinsatz für Salzburg.

Der Spagat zwischen internationalem und nationalem Geschäft soll weiterhin gelingen. "Wir haben klare Ziele, und wir haben natürlich Ansprüche an uns selber", erklärte Rose. "Diese Ansprüche haben wir uns auch erarbeitet. Man darf aber nicht Anspruch und Erwartung verwechseln, denn man kann nicht erwarten, dass wir jedes Spiel gewinnen."

Altach will zumindest einen Punkt in Vorarlberg behalten. "Es gibt immer wieder verschiedene Konzepte gegen Salzburg: Mutig nach vorne spielen oder mit einer breiten, großen Wand. Die richtige Mischung braucht es", meinte Trainer Werner Grabherr. "Wir werden uns mit aller Hingabe auf dieses Duell vorbereiten." Sein Team wartet nach Heimniederlagen gegen Mattersburg (2:3) und Aufsteiger Innsbruck (1:2) noch auf seinen ersten Saisonsieg.

Mit den beiden 1:1 bei Rapid und Sturm hätte man aber gezeigt, "dass wir gegen Topteams bestehen können", meinte Grabherr. "Wir scheuen uns nicht, auch gegen Red Bull Salzburg einmal den Ball zu nehmen und etwas zu versuchen." (APA, 24.8. 2018)

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach – Red Bull Salzburg (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2017/18: 0:1 (h), 0:2 (a), 0:1 (h), 1:3 (a)

Altach: Lukse – Lienhart, Zech, Zwischenbrugger, Karic, Schreiner – Fischer, S. Nutz, Meilinger – Aigner, Gebauer

Ersatz: Kobras – Gubari, Nussbaumer, Müller, Prokopic, Gatt, Ngwat-Mahop

Es fehlen: Oum Gouet (gesperrt), Netzer (Achillessehnenprobleme), Zottele (Spielpraxis bei Amateuren), Luckeneder, Piesinger (beide im Aufbautraining)

Fraglich: Grbic (Stauchung im Knie)

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Van der Werff, Todorovic – Haidara, X. Schlager, Minamino, Mwepu – Daka, Prevljak

Ersatz: Walke – Pongracic, Ulmer, Samassekou, Ch. Leitgeb, H. Wolf, Yabo, Dabbur

Es fehlen: Junuzovic (Oberschenkelverletzung), Farkas (nach Kreuzbandriss), Gulbrandsen (Muskelverletzung im Oberschenkel), Onguene (Rückenprobleme), Szoboszlai (Bänderriss im Knöchel), Ludewig (Knöchelverletzung), Hwang (bei Asienspielen)