TV-Tipps für Dienstag, 28. August

Konkret: Ist Kuhmilch gleich Kuhmilch?, Universum, Im Schatten der Netzwelt – The Cleaners, Vier Brüder, Kreuz und quer, Global Family – Mit Radio-Tipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Ist Kuhmilch gleich Kuhmilch? Es gibt eine Milchvariante, die für laktoseintolerante Menschen besser verträglich sein soll: die A2-Milch. In Oberösterreich haben zwei Landwirte ihren Bestand auf A2-Milchkühe umgestellt. Was steckt hinter der scheinbar besonderen Milch? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Italiens kleine Gangster – Ein Verein rettet sie vor der Mafia Der Anti-Mafia-Verein Libera versucht, Straftätern aus der Abwärtsspirale herauszuhelfen. Fatima wurde selbst betreut, heute hilft sie als Freiwillige mit. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Naturparadies Europa (2/2) Anlässlich Österreichs EU-Ratspräsidentschaft geht Claudia Reiterer im zweiten Teil der Frage nach, was uns verbindet. Für Tiere gelten Grenzen nicht – Luchs, Braunbär und Co streifen unbeirrt durch Wälder Rumäniens, Polens und Bulgariens. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf/rita schlamberger

21.45 FAKTENCHECK

Fakt Das Magazin über Hintergründe zu Politik und Wirtschaft befasst sich mit den folgenden Themen: 1) Verunreinigtes Medikament – wie Valsartan-Patienten alleingelassen werden. 2) Brutale Tierquälerei – wie Pferdestuten für Medizinprodukte misshandelt werden. 3) Häusliche Gewalt – wie Flüchtlingsfrauen im Verborgenen zu Opfern werden. Bis 22.15, ARD

21.50 DOKUMENTATION

Im Schatten der Netzwelt – The Cleaners Auf den Philippinen arbeiten zehntausende Contentmoderatoren, sie löschen Fotos und Videos auf Facebook, Youtube, Twitter und Co – nach welchen Vorgaben ist geheim. Fünf solcher Moderatoren sprechen über ihre Arbeit, die Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewieck erzählen in ihrem Debütfilm, wie ihr utopischer Traum der sozialen Medien platzte. Bis 23.30, Arte

kinocheck indie

22.00 TALK

Willkommen Österreich. Gäste, Gäste, Gäste Ein Rückblick mit Verena Scheitz, Alfred Riepertinger, Monika Gruber und Marcel Hirscher. Bis 22.30, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Friede kommt nicht durch Gewalt – Kolumbien ringt um Versöhnung Seit den 60er-Jahren beherrscht der Konflikt zwischen Militär, Paramilitär, Guerilla und Drogenbanden das Land. Die Euphorie über den Friedensvertrag mit den Rebellen der FARC ist längst verflogen. Bis 23.10, ORF 2

foto: orf Zwei Mädchen bei einer Veranstaltung für Kriegsopfer in Kolumbien.

23.00 RACHE

Vier Brüder (Four Brothers, USA 2005, John Singleton) Zum Begräbnis von Mutter Evelyn Mercer kommen die vier Adoptivbrüder Bobby, Angel, Jeremiah und Jack zusammen. Sie sind allesamt Kriminelle, die Mörder ihrer Mutter sind schnell ausgemacht. Doch in der Unterwelt hat sich einiges verändert. Spannender, urbaner Western mit grimmigem Humor. Mit Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, Garrett Hedlund und Terrence Howard. Bis 1.10, ATV 2

thomas roth

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Amerika unter Waffen (1/2) Mehr als 30.000 Menschen sterben in den USA jährlich durch Schusswaffen. Die Bevölkerung ist in zwei Lager geteilt: Waffengegner und Waffenbefürworter. Im Laufe der Dokumentation kommen Aktivisten beider Lager zu Wort, als Ausgangspunkt dient der Amoklauf in der Sandy-Hook-Grundschule im Dezember 2012. Bis 0.00, ORF 2

23.30 HEIMAT

Global Family Eine somalische Familie, die aufgrund des Bürgerkriegs über die ganze Welt verteilt lebt, versucht, die Familienälteste, Imra, unterzubringen. Es entwickelt sich ein transnationales Familiendrama, das exemplarisch für das Schicksal vieler Flüchtlingsfamilien stehen kann und wie eine Art moderner Heimatfilm anmutet. Bis 0.45, Arte