Überflutete Straßen im Mittelburgenland, Blackout in der Steiermark

115 Feuerwehrleute waren mit Pumparbeiten im Bezirk Oberpullendorf beschäftigt. Feuerwehrsprecher Mandl: "Haben derzeit ca. 60 Einsatzorte, die abzuarbeiten sind"

Piringsdorf/Hochstraß – Heftiger Starkregen, der zwischen Hochstraß und Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) gefallen ist, hat den Feuerwehren im Mittelburgenland einen einsatzreichen Freitagnachmittag beschert. "Wir haben derzeit ca. 60 Einsatzorte, die abzuarbeiten sind", berichtete Michael Mandl, Pressereferent des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberpullendorf, der APA. Zahlreiche Keller und Straßen wurden überflutet.

"Es sind aktuell acht Feuerwehren mit 115 Personen und 15 Fahrzeugen hauptsächlich wegen Pumparbeiten im Einsatz. Derzeit nieselt es. Der Starkregen ist vorbei", so Mandl.

Im Bezirk waren neben dem Hotspot Piringsdorf unter anderem auch Deutschkreutz, Großwarasdorf sowie Horitschon und Oberpullendorf betroffen. Verletzte wurden keine gemeldet.

Aus der Oststeiermark meldete die Energie Steiermark schwere Schäden im Stromnetz nach heftigen Gewittern und Sturmböen, die Bäume umgestürzt haben. Mindestens 7000 Haushalte waren ohne Strom.

In Tirol hatte am Donnerstag eine Mure für die Sperre der L300, der Dörferstraße im Zillertal, gesorgt, eine weitere Mure erforderte die Sperre der L25 aus dem Defreggental über den Staller Sattel nach Südtirol. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass diese Straßenverbindung zumindest bis Montagabend gesperrt bleibt. Derzeit sind vier Bagger im Einsatz, die etwa 2.000 Kubikmeter abgetragenes Material aus dem Tunnel und dem angrenzenden Bachbett beseitigen. Die vorhergesagten Gewitter für das Wochenende könnten jedoch die Arbeiten beeinträchtigen und verzögern, hieß es. Im Einsatz stehen der Straßendienst Pustertal, die Freiwillige Feuerwehr, die Carabinieri, der Forstdienst sowie das Weiße Kreuz. (APA, 24.8.2018)