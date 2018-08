TV-Tipps für Montag, 27. August – mit Radiotipps

Ghul, Planet Wissen, Kulturzeit, Der Diener, Sommergespräche, Maximilian, My One and Only – Auf der Suche nach Mr. Right. Mit Radio-Tipps

DÄMONENHORROR

Ghul (Ghoul, IND 2018, Patrick Graham) Die indische Netflix-Original-Serie handelt von der Vernehmerin Nida Rahim und einem Gefangenen, der dämonische Kräfte zu besitzen scheint. Von den Machern von Get Out und The Purge, in drei Teilen auf Netflix.

13.05 AUF DEM MARS

Planet Wissen Die Geophysikerin Christiane Heinicke verbrachte ein Jahr in einer isolierten Kuppel auf einem hawaiianischen Vulkan und testete für die Nasa das Leben unter Extrembedingungen – ein Probelauf für zukünftige Marsaufenthalte. Bis 14.05, WDR

foto: ap/ university of hawaii

18.30 MAGAZIN

Konkret: Ärger wegen kaputter Dachziegeln Eine Konsumentin streitet seit Monaten mit einem Händler, der mangelhafte Ziegel für ihr Haus geliefert hat. Bis 18.51, ORF 2

19.00 GESPRÄCH

Matt spricht mit Gerhard Zeiler, ehemaligem ORF-Intendanten, über die aktuelle Medienlandschaft. Bis 20.00, W24

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Peter Schneeberger über Museumsdirektoren. Was machen die eigentlich? Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Lockruf aufs Land. Wie junge Mediziner wieder Hausarzt werden In Norwegen verbringen Medizinstudenten ihr letztes Studienjahr in Hammerfest, einer kleinen Stadt kurz vor dem Nordkap. Was kann Deutschland davon lernen? Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Der Diener (The Servant, GB 1963, Joseph Losey) Der wohlhabende Tony (James Fox), Angehöriger der britischen Oberschicht, stellt Hugo Barett (Dirk Bogarde) als Diener an. Dieser beginnt, seinen Arbeitgeber subtil zu beeinflussen, und kann ihn zu fast allem überreden. Eine präzise Parabel über die moralische Schwäche des Bürgertums und die Brüchigkeit seiner Konventionen. Bis 22.05, Arte

foto: ard/degeto

21.00 TALK

Hart aber fair: Özil und die Folgen – Steckt in jedem von uns ein kleiner Rassist? Zu Gast sind Anwalt Mehmet Daimagüler, Schauspielerin Shary Reeves, Karlheinz Endruschat (SPD), Journalist Carim Solimann, Bloggerin Tuba Sarica und Buchautor Borwin Bandelow. Bis 22.15, ARD

21.05 INTERVIEW

Sommergespräche mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) über seine Vorstellungen für die EU, Migration und kommende Themen der türkis-blauen Bundesregierung. Bis 22.00, ORF 2

22.25 WUNDERKIND

Maximilian Der Filmemacher Nicolas Greinacher begleitete den 13-jährigen Maximilian, der einen IQ von 149 hat, ein Jahr lang. Der Hochbegabte hatte sich für ein Studium an der ETH Zürich beworben und wurde abgelehnt – in der Schweiz folgte eine Debatte über den Umgang mit Wunderkindern. Bis 23.40, 3sat

foto: zdf/srf

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag über Bruder und Schwester Lenobel, einen Roman von Michael Kählmeier, der die Geschichte einer jüdischen Familie erzählt. Im Anschluss die Dokumentation Das Universum des Hermann Nitsch anlässlich des 80. Geburtstags des Künstlers am 29. August. Bis 0.15, ORF 2

23.45 USA IN DEN 1950ERN

My One and Only – Auf der Suche nach Mr. Right (My One and Only, USA 2009, Richard Loncraine) New York, 1955: Nachdem Ann (Renée Zellweger) ihren Mann mit einer anderen Frau erwischt hat, macht sie sich ohne Geld und mit ihren zwei Söhnen auf, um den Richtigen zu finden. Sie reisen von einer Provinzmetropole zur nächsten. Schon bald muss Ann erkennen, dass ihr spezieller Charme vor allem Schürzenjäger und schräge Vögel anspricht. Bis 1.25, NDR