Neue Games und Trailer: Das waren die Highlights der Gamescom 2018

supermassive games

Mit "The Dark Pictures Anthology" will das britische Studio Supermassive Games Spielern das Fürchten lehren. Dabei handelt es sich um eine eigenständige Serie neuer Horrorspiele, die in jeder Ausgabe eine neue Geschichte, Kulisse und Cast an Charakteren mit sich bringt. Den Anfang macht der 2019 erscheinende Titel Man of Medan, in dem eine Gruppe befreundeter Taucher im Südpazifik nach Schätzen taucht, in der Tiefe jedoch nur auf Angst und Schrecken stößt.