Neue Vorwürfe gegen Tiroler ÖVP-Politiker Schrott

Dominik Schrott ist mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Er schweigt weiter. Die Parteispitze wird nun ungeduldig

Innsbruck – In seinem Blog dietiwag.org beschreibt Markus Wilhelm neue Ungereimtheiten im politischen Wirken des Tiroler Nationalratsabgeordneten Dominik Schrott (ÖVP). Er soll auch einen Tirol-Ableger des Vereins "Die österreichische Kinderwelt" gegründet haben. Aktivitäten der Tiroler Kinderwelt, der Schrotts früherem Arbeitgeber Smart Ventures laut Wilhelm Aufträge erteilt hat, sind jedoch nicht bekannt.

Der Verein existiere nur als Briefkasten an Schrotts Innsbrucker Privatadresse und habe öffentliche Förderungen erhalten, ist auf dietiwag.org zu lesen. Der Senkrechtstarter der letzten Nationalratswahl muss nun Partei und Öffentlichkeit nicht nur Manipulationen eines Gewinnspiels und die Finanzierung seines Vorzugsstimmenwahlkampfs erklären, er scheint auch zu den Aktivitäten seiner Kinderwelt Erklärungsbedarf zu haben.

Alles schweigt

DER STANDARD hätte Schrott gerne befragt, leider bleiben Bitten um Rückruf unbeantwortet. Keine Auskunft zum Verein Kinderwelt, dem Nachfolger des Vereins "Österreichisches Jungvolk", ist aus dessen Wiener Zentrale zu erhalten. "Kein Kommentar, schreiben Sie eine E-Mail", hieß es dort kurz angebunden. Antwort auf die Mailanfrage liegt bisher keine vor.

Wie die Tiroler Kinderwelt ist auch die österreichische im Vereinsregister nicht zu finden. Vereinszweck ist laut Website die Schaffung sozialer Kontakte durch Freizeitbetätigung von Kindern bis 15 Jahren. Beispielsweise werden Hüpfburgen und Luftwuzzler verliehen.

Verein ohne Tätigkeit

Der Tiroler Verein wurde 2015 von JVP-Obmann Schrott gegründet, zur Gründung erschien auch die damalige Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP). Geschäftsführer wurde Matthias Weger, früherer Obmann der Tiroler JVP und heute Mitarbeiter im ÖVP-Klub in Innsbruck. Weger wollte zu den Aktivitäten des Vereins nichts sagen: "Wir müssen das alles zuerst sauber aufarbeiten."

Gesprächiger ist Landessekretär Simon Ewerz. Er habe die Funktion nur auf dem Papier, sagt der Jusstudent und Bezirksgeschäftsführer der Jungen Volkspartei in Imst. Seit Februar 2016 habe er für den Verein wegen seines Umzugs nach Wien nicht mehr gearbeitet. Dass der Verein im Vereinsregister nicht zu finden sei, wundere ihn. "Ich kann mich erinnern, dass mir einmal ein Formular vorgelegt wurde."

Für die Finanzen sei nicht er verantwortlich gewesen, sondern Schrott und Weger, sagt Ewerz. Laut dietiwag.com sollen 24.000 Euro für die Errichtung einer Website, die es nicht gibt, von der Kinderwelt an Smart Ventures, jene Agentur, die für Schrott den Wahlkampf schupfte und Gewinnspiele organisierte, geflossen sein. Schrott selbst war bis Ende Oktober 2017 Angestellter der Agentur.

Smarte Geschäfte

Ewerz sagt, die Kinderwelt habe auf Wunsch des Familienreferats des Landes "eine Website oder eine App" über Familienwanderungen erstellen sollen. Er gehe davon aus, dass Smart Ventures von der Kinderwelt dafür einen Auftrag bekommen habe. "Wie das weitergegangen ist, weiß ich aber nicht."

Schrott kommt auch wegen einer weiteren Geschichte aus seiner Vergangenheit in die Bredouille. Die "Tiroler Tageszeitung" schreibt in ihrer Freitagsausgabe über ein Engagement Schrotts beim Tiroler Bobverband, das im Streit endete. Während dieser Funktionärstätigkeit soll die Agentur Smart Ventures für die Bewerbung und Betreuung der Bob-WM 2016 in Innsbruck-Igls Werbeaufträge über 322.000 Euro erhalten haben.

Bundespartei will Aufklärung

Den Chef der Werbeagentur hatte Schrott nach gewonnener Wahl als parlamentarischen Mitarbeiter angestellt. Als die Manipulationen von Gewinnspielen von dietiwag.org aufgedeckt wurden, trennte sich Schrott von seinem langjährigen Partner. Diese Vorgangsweise war mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), den Schrott als Freund bezeichnet, abgesprochen, ließ Schrott Unterstützer per Mail wissen. Kurz gab sich mit der Trennung von der Agentur zufrieden.

Nun geht die Parteispitze aber auf Distanz. In der Causa Schrott sei aufgrund all der Vorwürfe nun volle Aufklärung nötig, ließ ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Freitag via APA mitteilen: "Das gilt es jetzt mit Vehemenz umzusetzen." Schrott schweigt dazu. Auch zu den zahlreichen Kommentaren auf seiner Facebook-Seite, die seinen Rücktritt fordern.

Kommende Woche sind in Tirol zwei öffentliche Auftritte des Abgeordneten mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), ein Sicherheitsdialog und ein Ehrenamtsdialog, geplant. Ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden werden, hänge, so Edtstadlers Sprecher Eberhard Blumenthal, von der weiteren Entwicklung ab. Dem Wunsch Nehammers nach voller Aufklärung sei nichts hinzuzufügen, sagt Blumenthal. (Jutta Berger, 24.8.2018)