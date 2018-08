Frau in Augsburg sprengt Alkotest mit 5,2 Promille

Eine 39-Jährige überforderte ein Testgerät der Polizei. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht

Augsburg – Damit hatten die Hersteller des Alkotestgeräts, das die Polizei bei sich hatte, offenbar nicht gerechnet: dass eine Testperson einen Promillewert von über vier in ihrem Blut haben würde.

Eine betrunkene 39-Jährige in Augsburg belehrte sie eines Besseren: Mit ihrem Promillewert hat sie das Testgerät an seine Grenzen gebracht. Erst waren nur Symbole zu sehen, dann gab der Alkotest völlig den Geist auf. Ein zweites Gerät offenbarte dann einen Wert von lebensbedrohlichen 5,2 Promille, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Lebensbedrohliche Werte

Zeugen hatten besorgt Polizei und Rettungsdienst gerufen, weil die Betrunkene mit Verletzungen im Gesicht an einer Bushaltestelle stand und nicht mehr ansprechbar war. In ihrer Handtasche fanden die Beamten am Mittwoch eine leere Wodkaflasche. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Normalerweise zeigt der Körper bereits bei einem Wert zwischen eins und zwei erste Anzeichen einer Alkoholvergiftung. Ab drei Promille wird es lebensbedrohlich. Alkoholiker können über Jahre hinweg aber eine hohe Toleranz entwickeln. (red, APA, 24.8.2018)